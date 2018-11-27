В посольстве Украины в США предложили способ «остановить» Россию
В украинском посольстве в Соединенных Штатах рассказали, как можно «остановить» Россию. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Согласно заявлению, российская сторона проверяет силовые возможности мира.
«Остановить ее (Россию. — Газета.Ru) можно, только показав реальные действия международного сообщества», — говорится в посте.
К твиту прикреплена фотография украинского посла Валерия Чалого из студии телеканала Fox News.
Ранее командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.