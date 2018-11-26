Макрон обеспокоен имиджем Франции из-за протеста «желтых жилетов»

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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил правительство, что протесты против повышения цен на бензин может негативно повлиять на имидж страны и отпугнуть туристов, сообщает Reuters.

24 ноября французские полицейские применили слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, громивших витрины магазинов, а также разместивших горящие мусорные баки в районе Елисейских Полей. В результате пострадали несколько человек.

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«Нам не следует недооценивать влияние, которое произведут фотографии Елисейских Полей и сцены борьбы правоохранителей и протестующих, которые транслируются везде как во Франции, так и за ее пределами», — заявил представитель правительства Бенджамин Гриво, ссылаясь на слова президента.

Участники демонстрации «желтых жилетов» начали блокировать дороги и доступ к некоторым складам, загородным торговым центрам и заводам.

Социальные беспорядки повлияли на рейтинги президента Франции и вызывали критику избирателей.

Ранее Макрон назвал позором протесты «желтых жилетов».

Масштабные акции против повышения цен начались во Франции 17 ноября. В демонстрациях по всей стране участвуют около 80 тыс. человек.