Порошенко пообещал не отменять выборы

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в стране продлится в течение 30 дней, и оно не повлияет на ход предстоящей избирательной кампании, передает агентство УНН.

Порошенко отметил в твиттере, что после прекращения военного положения в декабре, он внесет в парламент проект решения по дате выборов на Украине. Он добавил, что согласно конституции страны, они должны состояться 31 марта 2019 года.

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Ранее сообщалось, что Порошенко ввел военное положение до одобрения Рады.

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