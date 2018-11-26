МИД России возложил ответственность за события в Керченском проливе на Киев

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Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва возлагает ответственность за возможное негативное развитие событий в Керченском проливе на украинскую сторону. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Данное заявление было адресовано временному поверенному в делах Украины в России Руслану Нимчинскому, который был вызван в российский МИД в связи с происшествием в Керченском проливе.

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«Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД России вручил ноту протеста украинскому поверенному из-за провокации ВМС Украины в Керченском проливе.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.