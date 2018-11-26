Путин снял с должности посла России в Ливии
Президент России Владимир Путин освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Ливии Ивана Молоткова. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Молоткова Ивана Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ливии», — говорится в указе Владимира Путина.
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Игорь Молотков занимал должность посла России в Ливии с 2012 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин уволил Дмитрия Ливанова с поста спецпредставителя по Украине.