BuzzFeed: обострение ситуации с мигрантами в Мексике — результат политики Трампа

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Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа сталкиваются с ситуацией на границе с Мексикой, которую они не могут контролировать, пишет BuzzFeed News.

Отмечается, что политика Трампа по блокированию въезда мигрантов в США лишь ухудшает ситуацию на границе.

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Ранее представители администрации Трампа ввели ряд мер, чтобы отвадить мигрантов от попыток попасть в США. Помимо этого, американские чиновники проводили противоречивую политику разделения семей мигрантов, незаконно пересекающих границу США. Трамп также распорядился о размещении 5,8 тыс. солдат на границе с Мексикой. Как отмечают критики Трампа, эти действия можно назвать попыткой оказания политического давления на избирателей, предпринятой до проведения промежуточных выборов в конгресс США.

Шансов на улучшение ситуации с мигрантами практически не остается, поскольку все больше новых мигрантов прибывают в мексиканский штат Нижняя Калифорния, говорится в материале.

Как отмечает издание, еще больше ситуацию осложняет то, что миграционный кризис происходит менее чем за неделю до того, как президент Мексики Энрике Пенья Ньето завершит свой мандат.

Ранее Трамп посоветовал Мексике отправить обратно прибывших в США мигрантов. До этого пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на южной границе США.