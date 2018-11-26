Оппозиция в Раде потребовала отставки Порошенко

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В украинской Раде межфракционное депутатское объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявило о необходимости отставки президента страны Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

Согласно заявлению, в настоящее время главная задача заключается в защите людей и недопущении эскалации конфликта, для этого нужно отстранить всех военных чиновников, которые имеют отношение к произошедшему.

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«Мы считаем единственным выходом из нынешней ситуации отставку президента Порошенко и проведение выборов президента Украины», — подчеркнули в объединении.

Также уточняется, что таким образом глава государства стремится «узурпировать власть» и добиться отмены президентских выборов, в которых не выигрывает.

«Военное положение даст возможность нынешнему обанкротившемуся режиму для зачистки неугодных, закрытия СМИ и ограничения свободы слова», — говорится в заявлении.

Кроме того, введение военного положения в объединении считают необоснованным и призывают к мирному урегулированию конфликта с российской стороной.

Ранее МИД России заявил протест Украине из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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