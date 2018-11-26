Бабиш два часа давал показания полиции из-за поездки сына в Крым

Чешский премьер Андрей Бабиш давал показания в связи с поездкой сына на территорию Крымского полуострова в течение двух часов. Об этом сообщает Idnes.

Как отмечается, Бабиш давал показания в полицейском отделении, расположенном в районе Прага-1.

Ранее сообщалось, что парламент страны принял решение по вопросу недоверия правительству Бабиша.

Волну недоверия к правительству вызвала публикация интервью с сыном премьера, который рассказал, что якобы побывал в Москве и Крыму в 2017 году. Бабиш-младший заявил, что его «похитили» и насильно отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по фирме отца. Премьер в ответ на эти слова заявил, что его сын страдает шизофренией. Впоследствии слова о диагнозе Бабиша-младшего подтвердили в клинике, где он наблюдался.