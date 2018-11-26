Киев инициировал срочный телефонный разговор Порошенко с Меркель

<img src="//img.gazeta.ru/files3/919/11805919/RTX36P6C-pic905-895x505-25657.jpg">

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что украинские дипломаты инициировали «срочный телефонный разговор» глав ФРГ и Украины Ангелы Меркель и Петра Порошенко на фоне инцидента в Керченском проливе. Об это сообщает «Укринформ».

Отмечается, что разговор состоится 26 ноября.

Реклама

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за развитием событий.