Киев инициировал срочный телефонный разговор Порошенко с Меркель
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что украинские дипломаты инициировали «срочный телефонный разговор» глав ФРГ и Украины Ангелы Меркель и Петра Порошенко на фоне инцидента в Керченском проливе. Об это сообщает «Укринформ».
Отмечается, что разговор состоится 26 ноября.
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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
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