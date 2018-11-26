В Кремле связали инцидент в Керченском проливе с «электоральными интригами» Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не запланированы телефонные переговоры, связанные с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, глава государства в курсе происходящего.
«Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения [о введении военного положения], конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин получает всю информацию о ситуации с украинскими кораблями, которые были задержаны в Керченском проливе при незаконном пересечении границы.
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.
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