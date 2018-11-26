В Финляндии выразили обеспокоенность из-за сложившейся ситуации в Керченском проливе
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил о глубокой обеспокоенности ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщается в твиттере МИДа страны.
Сойни призвал к недопущению эскалации ситуации. Глава финского внешнеполитического ведомства заявил о важности восстановить свободное передвижение в Керченском проливе. Он также призвал Россию «освободить захваченные суда и их экипаж, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины».
Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.
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