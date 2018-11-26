ABC: «разрушительный» доклад спецпрокурора по «российскому делу» сильно скажется на Трампе
Профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц считает, что заключительный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, будет «разрушительным» для президента США Дональда Трампа, передает телеканал ABC News.
Юрист полагает, что Трампу придется учесть политическое влияние потенциального обвинительного заключения Мюллера.
«Я думаю, что доклад [Мюллера] будет разрушительным для президента, и я знаю, что команда президента уже работает над ответом», — сказал Дершовиц ABC.
Профессор пояснил, что имеет в виду «разрушительной» политическую картину, которая сложится после завершения доклада Мюллера.
Дершовиц полагает, что выводы спецпрокурора по «российскому делу» окажут сильное политическое воздействие, но вряд ли приведут к уголовным обвинениям в адрес Трампа.
Американский телеканал напоминает, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предоставил письменные ответы на вопросы Мюллера в связи с продолжающимся в стране расследованием возможного вмешательства России в выборы 2016 года.