ABC: «разрушительный» доклад спецпрокурора по «российскому делу» сильно скажется на Трампе

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Профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц считает, что заключительный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, будет «разрушительным» для президента США Дональда Трампа, передает телеканал ABC News.

Юрист полагает, что Трампу придется учесть политическое влияние потенциального обвинительного заключения Мюллера.

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«Я думаю, что доклад [Мюллера] будет разрушительным для президента, и я знаю, что команда президента уже работает над ответом», — сказал Дершовиц ABC.

Профессор пояснил, что имеет в виду «разрушительной» политическую картину, которая сложится после завершения доклада Мюллера.

Дершовиц полагает, что выводы спецпрокурора по «российскому делу» окажут сильное политическое воздействие, но вряд ли приведут к уголовным обвинениям в адрес Трампа.

Американский телеканал напоминает, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предоставил письменные ответы на вопросы Мюллера в связи с продолжающимся в стране расследованием возможного вмешательства России в выборы 2016 года.