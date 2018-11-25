Премьер Чехии рассказал о траурном дне ЕС

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 25 ноября траурным днем для всех европейцев после подписания соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передает РИА «Новости».

По его словам, они вместе с коллегами пришли в Брюсселе к выводу, что это наилучшее компромиссное решение для всех.

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«Это траурный для европейцев день, мы завершили процесс выхода Великобритании из состава ЕС. Текст соглашения составляет 585 страниц, а переговоры о нем велись 524 дня», — сказал Бабиш.

Он полагает, что британский парламент ратифицирует соглашение и «все, в конце концов, завершится благополучно».

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