Трамп посоветовал Мексике не пускать караван мигрантов к границе

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Президент США Дональд Трамп посоветовал Мексике не допускать караван мигрантов до южной границы Соединенных Штатов, а страны, откуда они идут, — не позволять формироваться этим караванам. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Трампа, страны, откуда мигранты родом, «выбрасывают» некоторых из них в США.

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«Было бы очень разумно, если бы Мексика остановила караван прежде, чем он доберется до нашей южной границы, или если страны, откуда мигранты родом, не позволят им формироваться», — заявил Трамп.

В заключение американский лидер обвинил Демократическую партию в создании проблем с мигрантами.

Ранее Трамп нашел виновных в проблемах на границе США.