Бывший президент Зимбабве Мугабе не может ходить

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Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе проходит лечение в Сингапуре в течение последних двух месяцев, и на данный момент он не может ходить, передает Reuters со ссылкой на действующего президента страны Эммерсона Мнангагву.

Как отмечается, Мугабе должен вернуться домой на следующей неделе.

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«Мы только что получили сообщение о том, что сейчас ему лучше и он вернется 30 ноября. Он больше не может ходить, но мы будем продолжать заботиться о нем», — сказал Мнангагва.

По информации одних источников агентства, Мугабе лечится от катаракты, по данным других — от рака предстательной железы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Зимбабве слова поддержки от президента России Владимира Путина.