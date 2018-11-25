В Гибралтаре заявили о сохранении суверенитета Британии

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Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что Великобритания сохранит суверенитет над полуостровом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Лондон ведет переговоры с ЕС об условиях Brexit от имени всей «британской семьи».

Он также добавил, что Гибралтар «не заинтересован в каком-либо ослаблении суверенитета».

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Пикардо подчеркнул, что власти Испании следуют политике диктаторов, пытаясь получить контроль над Гибралтаром.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о неизменной позиции Лондона по Гибралтару.