В Гибралтаре заявили о сохранении суверенитета Британии
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что Великобритания сохранит суверенитет над полуостровом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Лондон ведет переговоры с ЕС об условиях Brexit от имени всей «британской семьи».
Он также добавил, что Гибралтар «не заинтересован в каком-либо ослаблении суверенитета».
Реклама
Пикардо подчеркнул, что власти Испании следуют политике диктаторов, пытаясь получить контроль над Гибралтаром.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о неизменной позиции Лондона по Гибралтару.