Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в твиттере пригрозил закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегалами.
По его словам, США готовы закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.
Он также добавил, что ситуация с нелегальными мигрантами на американо-мексиканской границе очень опасна.
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Трамп подчеркнул, что в США пустят только тех мигрантов, которые имеют право на получение статуса беженца.
Ранее сообщалось, что в Мексике опровергли информацию о сделке с США по мигрантам.