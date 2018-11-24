WP: США договорились с Мексикой по мигрантам

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Власти Мексики согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа по мигрантам «Остаться в Мексике» (Remain in Mexico), согласно которому желающие попасть в Соединенные Штаты через южную границу будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища. Об этом пишет The Washington Post.

Издание подчеркивает, что официальное соглашение на текущий момент не подписано, многие его детали еще предстоит обсудить.

Ранее The Washington Post рассказала о деталях пограничного плана Трампа «остаться в Мексике».