WP: США договорились с Мексикой по мигрантам
Власти Мексики согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа по мигрантам «Остаться в Мексике» (Remain in Mexico), согласно которому желающие попасть в Соединенные Штаты через южную границу будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища. Об этом пишет The Washington Post.
Издание подчеркивает, что официальное соглашение на текущий момент не подписано, многие его детали еще предстоит обсудить.
Ранее The Washington Post рассказала о деталях пограничного плана Трампа «остаться в Мексике».