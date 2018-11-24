В посольстве рассказали о роли России в защите Британии от ИГ
Посольство России в Лондоне заявило, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) значительно уменьшилась благодаря России, передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий российской дипмиссии.
Также отмечается, что постоянный поиск Лондоном врага служит не только оправданию британских военных расходов, но и попыткам страны сохранить свою роль активного участника международных процессов, «как их понимают в Лондоне».
«Угроза Великобритании со стороны ИГ действительно снизилась, причем в значительной степени благодаря России, работе которой в Сирии Лондон последовательно препятствует. Так что именно Россия существенно укрепила безопасность Великобритании за последние несколько лет», — говорится в комментарии посольства.
Ранее в Госдуме ответили Британии на сравнение России с ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.