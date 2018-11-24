Чеснаков прокомментировал состоявшееся в Крыму заседание Госсовета

Задача организовать дискуссию по-настоящему, предметно, без лишних глаз и ушей была достигнута, отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя работу состоявшегося в Крыму в пятницу заседания Госсовета.

«Интересно не столько то, что показали, сколько то, что скрыли (сознательно или нет), — отметил Чеснаков в своем телеграм-канале. — Важная часть обсуждения на вчерашнем расширенном президиуме Госсовета проходила в закрытом от публики режиме. Почему? Знают только организаторы. Очевидно что их роль стала еще более значимой. В чем это проявится? Пока рано предсказывать».

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«Региональные начальники просто счастливы, — констатирует эксперт. — Губернатор одного из регионов утром в пятницу пишет: «в Крыму и очень классно организовал все Кириенко. Общаемся откровенно между собой. При этом атмосфера конструктива — как добиться результатов». А по итогам он же сообщает: «хорошо пообщались. Будем развивать тему. Жди подробностей». Очевидно, что задача организовать дискуссию по-настоящему, предметно, без лишних глаз и ушей была достигнута. Сейчас действительно важно то, что будет дальше».

«Путин поручил сохранить рабочие группы Госсовета для будущей работы, чтобы они продолжили функционировать для корректировки дорожных карт нацпроектов при их реализации в регионах, — заметил Чеснаков. — Посмотрим на следующие шаги. Роль Госсовета явно растет. Во что выльется? Подождем Послания [Федеральному собранию]».