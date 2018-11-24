Португалия высказалась за диалог с Россией

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва сообщил, что Лиссабон продвигает в НАТО и Евросоюзе идею о необходимости поддержания политического диалога с Россией, передает РИА «Новости».

Глава португальского МИДа подчеркнул, что Россия является для Португалии очень важной страной и соседом ЕС.

Реклама

«У нас общие интересы, а именно международная повестка дня», — сказал Силва.

Министр упомянул три общих направления деятельности сторон: борьбу с терроризмом, готовность быстро и эффективно реагирования на кризисы, дестабилизирующие международный порядок, и «развитие в рамках ООН».

«Португалия защищает на этих двух уровнях (НАТО и ЕС. — «Газета.ru») важность поддерживать политический диалог между Евросоюзом и Россией и между НАТО и Россией», — добавил Силва.

В субботу, 24 ноября, состоялась встреча глав МИД России и Португалии, по итогам которой стороны подписали меморандум.