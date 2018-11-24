Португалия осудила арест Вышинского на Украине

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Глава Министерства иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что Португалия осуждает действия, при которых человека преследуют за его взгляды, подобно аресту главного редактора »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на Украине, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Лиссабоне.

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«Португалия критикует и осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических или иных взглядов. Поэтому мы осуждаем это, будь это в европейской стране или любой другой — Африке, Америке или других странах», — заключил Силва.

Министр добавил, что Португалия осуждает любые акты подобного рода.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Португалии подписали меморандум о взаимопонимании.