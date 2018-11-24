В Приморье еще два чиновника освобождены от должностей

Еще двое высокопоставленных чиновников были освобождены от занимаемых должностей в Приморье, сообщает местное интернет-издание PRIMPRESS.

Это Алексей Немков, отвечающий за градостроительство, земельные отношения, транспорт и дорожное хозяйство, а также Максим Веденев, руководитель департамента градостроительства.

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Ранее стало известно о том, что вице-губернатор Павел Серебряков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также в пятницу свой пост покинул директор краевого департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский.