Пушков высказался о «заклинаниях Порошенко»

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал визит президента России Владимира Путина в Крым «брутальным нарушением международного права».

«Порошенко заявил, что от визитов главы России «Крым российским не станет». Так он исторически был российским! И вновь стал им после недолгого недоразумения. Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел», — написал Пушков.

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Он подчеркнул, что «казус истории уже исправлен».

Ранее сообщалось, что Порошенко употребил слово «брутальный», говоря о поездке Путина в Крым.