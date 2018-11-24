Лавров рассказал, что его радует в Европе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе растет число людей, которые понимают бесперспективность курса на конфронтацию с Россией, передает ТАСС.

«В этой связи не может не радовать, что в Европе растет число тех, кто осознает бесперспективность конфронтационного курса в отношении нашей страны. Кто стремится проводить прагматичную политику и не желает жертвовать благополучием своих граждан, мирным будущим общеевропейского дома ради узкокорыстных интересов и амбиций внерегиональных игроков», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что напряженность в отношениях между Россией и Западом не является выбором России, а также выразил надежду на то, что «мудрость, просто здравый смысл в итоге возобладают».

Ранее Лавров раскрыл механизмы подрывной политики США в ЕС и на Украине.