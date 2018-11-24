CБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

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Совет безопасности ООН предоставил Южной Корее исключение по некоторым санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на источники.

По данным агентства, исключение было предоставлено в рамках проекта по соединению железных дорог Сеула и Пхеньяна.

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Как отмечается, Южной Корее разрешили доставить ряд материалов на территорию КНДР для проведения оценки состояния железных дорог.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея захотели объединить страны с помощью оптоволокна.