AP: советник Трампа получает миллионы долларов от компании Fox

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Заместитель начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн, который является экс-президентом телеканала Fox News, получает миллионы долларов от телекомпании Fox. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, после увольнения из Fox News Шайн получил от бывших работодателей уже $8,4 млн.

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Как отмечается, договоренности между Шайном и Fox истекают в мае 2019 года.

При этом на Fox News действия Белого дома и президента США Дональда Трампа обычно получают положительную оценку.

Ранее сообщалось, что Билл Шайн станет новым помощником Трампа.