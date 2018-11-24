AP: советник Трампа получает миллионы долларов от компании Fox
Заместитель начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн, который является экс-президентом телеканала Fox News, получает миллионы долларов от телекомпании Fox. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, после увольнения из Fox News Шайн получил от бывших работодателей уже $8,4 млн.
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Как отмечается, договоренности между Шайном и Fox истекают в мае 2019 года.
При этом на Fox News действия Белого дома и президента США Дональда Трампа обычно получают положительную оценку.
Ранее сообщалось, что Билл Шайн станет новым помощником Трампа.