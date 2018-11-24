В США задержали брата президента Гондураса

В Майями задержали Хуана Антонио Эрнандеса, который является братом президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, его задержали за возможную причастность к наркотрафику.

Как отмечается, президент Гондураса в курсе ситуации вокруг своего брата.

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При этом глава Гондураса заявил, что задержание его брата это «тяжелый удар для всей семьи».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался помогать Гондурасу из-за каравана мигрантов.