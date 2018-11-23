Минюст Украины отказался передавать УПЦ Почаевскую лавру

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Министерство юстиции Украины отменило передачу УПЦ Почаевской Лавры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы Минюста Елену Сукманову.

Она отметила, что соответствующий документ был подписан в пятницу, 23 ноября. Сукманова подчеркнула, что министерская комиссия обнаружила «нарушения требований законодательства» при регистрации права пользования комплекса сооружений Лавры.

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Права на пользование зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры было передано канонической УПЦ в 2003 году.

Ранее сообщалось, что архиерей УПЦ назвал президента Украины Петра Порошенко «гонителем церкви».