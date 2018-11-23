Минюст Украины отказался передавать УПЦ Почаевскую лавру
Министерство юстиции Украины отменило передачу УПЦ Почаевской Лавры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы Минюста Елену Сукманову.
Она отметила, что соответствующий документ был подписан в пятницу, 23 ноября. Сукманова подчеркнула, что министерская комиссия обнаружила «нарушения требований законодательства» при регистрации права пользования комплекса сооружений Лавры.
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Права на пользование зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры было передано канонической УПЦ в 2003 году.
Ранее сообщалось, что архиерей УПЦ назвал президента Украины Петра Порошенко «гонителем церкви».