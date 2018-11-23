CNN: автор книги об Обаме заключит сделку с Мюллером

Союзник бывшего политического консультанта президента США Роджера Стоуна Джером Корси заявил, что готовится заключить сделку со спецпрокурором США Робертом Мюллером, расследующим «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, передает CNN.

По имеющимся данным, стороны заключат соглашение о признании вины.

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Около месяца назад Мюллер начал изучать связи активистов с Wikileaks, в связи с чем его внимание привлекли бывший советник штаба Трампа Роджер Стоун, а также его союзник Джером Корси.

Ранее сообщалось, что заключение по «российскому делу» Мюллера может никогда не быть обнародовано для широкой общественности.