В Кремле отреагировали на протест Украины в связи с поездкой Путина в Крым

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест Киева в связи с поездкой главы государства Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России в пятницу, 23 ноября, провел в Крыму заседание президиума Госсовета по реализации майских указов. Впоследствии МИД Украины направил России ноту протеста в связи с тем, что визит Путина не был согласован с украинскими властями.

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«Этот протест мы не принимаем», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинского МИДа.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.