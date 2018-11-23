МИД осудил вторжение косовского спецназа в сербонаселенную Митровицу
Москва решительно осуждает вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы и расценивает это как очередную провокацию Приштины, целью которой является выдавливание косовских сербов из края. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.
В ведомстве также раскритиковали бездействие международных сил в Косово, которые, действуя на основании мандата ООН, должны не только реагировать на провокации, но и предупреждать рост напряженности.
«Очевидно продолжение курса Приштины на этнические чистки и развязывание на Балканах «торговой войны», следующее в русле решения «правительства» Косово 22 ноября о введении при ввозе на территорию края 100-процентной пошлины на сербские товары, включая продовольствие, медикаменты, печатную продукцию и т. д.», — говорится в комментарии МИД России.
Подчеркивается, что данные меры ударили, в первую очередь, по сербам в крае, что согласуется с расчетом Косово на создание для них невыносимых условий проживания в родных местах, считают в ведомстве.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Косово объявило торговую войну Сербии.