МИД осудил вторжение косовского спецназа в сербонаселенную Митровицу

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Москва решительно осуждает вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы и расценивает это как очередную провокацию Приштины, целью которой является выдавливание косовских сербов из края. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

В ведомстве также раскритиковали бездействие международных сил в Косово, которые, действуя на основании мандата ООН, должны не только реагировать на провокации, но и предупреждать рост напряженности.

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«Очевидно продолжение курса Приштины на этнические чистки и развязывание на Балканах «торговой войны», следующее в русле решения «правительства» Косово 22 ноября о введении при ввозе на территорию края 100-процентной пошлины на сербские товары, включая продовольствие, медикаменты, печатную продукцию и т. д.», — говорится в комментарии МИД России.

Подчеркивается, что данные меры ударили, в первую очередь, по сербам в крае, что согласуется с расчетом Косово на создание для них невыносимых условий проживания в родных местах, считают в ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Косово объявило торговую войну Сербии.