Земан рассказал о процессе переноса посольства Чехии в Иерусалим

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что он намерен прилагать максимальные усилия для переноса чешского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он сказал в эфире телеканала Barrandov.

По его словам, чешские власти уже сделали «два шага» для переноса своего дипломатического представительства в Иерусалим. Первым шагом стало открытие почетного консульства Чехии в Иерусалиме, а вторым станет открытие там же «Чешского дома», которое состоится во время его визита в Израиль.

Ранее Земан, чешский премьер-министр Андрей Бабиш и другие высокопоставленные чиновники поддержали перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.