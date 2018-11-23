Трамп нашел виновных в проблемах на границе США

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Президент США Дональд Трамп пожаловался в своем твиттере, что Апелляционный суд девятого округа Соединенных Штатов мешает «обученным специалистам в области безопасности» делать свою работу.

При этом, подчеркнул президент, они все равно прилагают максимум возможных усилия для обеспечения безопасности США.

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Ранее Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение на границах Соединенных Штатов, к которым прибывает караван мигрантов из Гондураса. Это решение вызвало критику как внутри США, так и в некоторых других странах.

Позднее Трамп пожаловался генералу армии на суд, отменивший его решение по мигрантам.