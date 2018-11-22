Саркози внезапно приехал в Москву и назвал Путина другом

Экс- президент Франции Николя Саркози совершил неожиданный визит в Москву, во время которого признался в дружеских чувствах к российскому лидеру Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

По его словам, «русские» и не предполагают, как изменился престиж и имидж России на международной арене.

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«Россия вновь стала могущественной державой, Россия знает свое место на международной арене и Россия знает свою судьбу», — заявил Саркози.

Он также отметил, что ему всегда удавалось договориться с Путиным, даже несмотря на расхождения во взглядах.

«В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия», — добавил Саркози.

В заключение он выразил надежду на то, что его снова пригласят в Россию.

Ранее сообщалось, что Саркози рассказал об эффекте антироссийских санкций.