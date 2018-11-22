В МИД Ирана отказались от пересмотра условий ядерной сделки
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не намерен пересматривать условия ядерной сделки, заключенной в 2015 году, передает Reuters.
Он также заверил, что народ Ирана сможет выдержать санкции Соединенных Штатов.
Совместный всеобъемлющий план действий — договор Ирана и США, России, КНР, Великобритании, Франции, Германии относительно ядерной программы Ирана. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения.
Реклама
Он также анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана в стиле сериала НВО «Игра престолов».
В ответ иранский командующий Касем Сулеймани разместил в инстаграме изображение также в стиле «Игры престолов» с надписью «Я буду тебе противостоять» («I will stand against you»).