ЕС призвал Сербию и Косово прекратить провокации

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Представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз призывает Сербию и Косово прекратить провокационные действия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, руководству Себрии и Косово необходимо сконцентрироваться на завершении процесса нормализации отношений.

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Она также добавила, что обвинительная риторика подрывает данный процесс.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич оценил влияние ЕС на власти Косово.