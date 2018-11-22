Посол Украины ответил на призыв ФРГ закрыть «Миротворец»

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на требование МИД ФРГ по поводу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Welt.

По его словам, правительство Украине «не несет ответственности» за данный сайт.

Он также добавил, что Киев готов обсуждать с Берлином ситуацию вокруг «Миротворца».

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Мельник подчеркнул, что по его мнению, список людей на сайте «неуместен».

Ранее в МИД России прокомментировали призыв ФРГ закрыть «Миротворец».