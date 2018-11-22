Telegraph: британская разведка мешает Трампу рассекретить документы по «делу о России»

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Руководство британской внешней разведывательной службы МИ-6 пытается предотвратить рассекречивание документов, относящихся к расследованию о возможном вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году, пишет Daily Telegraph со ссылкой на британские и американские источники.

В частности, документы минюста США, ФБР и национальной разведки, относящиеся к «российскому делу», могут быть рассекречены по поручению президента США Дональда Трампа.

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Как отмечает газета, беспокойство Британии заставляет обратить внимание на возможную роль Лондона в расследовании ФБР о предполагаемом сговоре Трампа с Кремлем, которое началось до президентских выборов в США 2016 года.

В материале говорится, что МИ-6 опасается разглашения сведений из-за того, что многие ключевые фигуры расследования являются британцами, а также того, что некоторые встречи проходили на территории Великобритании.

Так, в США могут рассекретить документы, относящиеся к бывшему помощнику Трампа во время его избирательной кампании — Картеру Пейджу и запроса ФБР о ведении слежки за ним, поданного в октябре 2016 года. В частности, Пейджа подозревают в связях с российскими властями, позже сообщалось, что слежку за ним установили на основании непроверенного «русского досье», которое составил экс-агент британских спецслужб Кристофер Стил.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.