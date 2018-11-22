Порошенко снял Кучму с поста представителя в контактной группе по Донбассу

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Президент Украины Петр Порошенко сменил официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, передает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко.

Сообщается, что вместо экс-президента страны Леонида Кучмы на эту должность назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.

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«Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины», — отметила Геращенко.

Подчеркивается, что до этого он являлся представителям Украины в подгруппе по безопасности Контактной группы.

Ранее сообщалось, что место Кучмы в контактной группе по Донбассу занял советник Порошенко.