Bloomberg: недоверие к России делает Польшу выгодным другом в Прибалтике

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Отношения между странами Прибалтики и Польшей процветают из-за общего врага — России, пишет агентство Bloomberg.

Расцвет отношений небольших прибалтийских государств — Литвы и Польши — отражает новую реальность бывших советских государств, в которой пришло время искать большей верности и преданности для противостояния угрозе со стороны России, говорится в материале.

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Например, правящая партия Польши «Право и справедливость» открыто конфликтовала с Европейским союзом, но это верный союзник НАТО, власти которой лишь выиграли от срока администрации президента США Дональда Трампа. В то время как другие бывшие советские государства, как Венгрия и Румыния, пытаются найти баланс между Востоком и Западом, Польша не скрывает своего глубокого недоверия к нынешней России.

Такая позиция сближает Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией. В этом году три балтийские страны договорились о синхронизации электросетей с сетями Западной Европы, которая будет осуществляться через Польшу.

Союзнические отношения с Польшей жизненно важны и в военном отношении для безопасности Сувалкского коридора, отмечается в материале. Стокилометровый сухопутный участок является связующим звеном НАТО между Прибалтикой и остальной Европой. И Латвия, и Эстония приветствовали ранее Польшу в качестве ближайшего партнера. Три прибалтийских государства по-прежнему входят в западноевропейский лагерь, поясняет агентство. Тем не менее, последние события, в том числе выход Британии из ЕС, заставляют более настороженно относиться к безопасности и разделению внутри блока, пишет агентство.