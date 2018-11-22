WP рассказала о пограничном плане Трампа «остаться в Мексике»

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Мигрантам из Центральной Америки, которые планируют просить убежище в США, придется ждать процесс обработки их запросов в Мексике, cогласно новому плану администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на служебный документ министерства внутренних дел США.

Таким образом, просителям убежища из Центральной Америки, которые не смогут в Мексике обосновать уважительные причины для его предоставления, не будут допущены в Соединенные Штаты и будут развернуты на границе.

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Отмечается, что мигрантам предстоит остаться в Мексике до окончания обработки запросов на предоставление убежища. Получивший название «остаться в Мексике» план кардинально отличается от существующей процедуры на южной границе Соединенных Штатов. Например, в соответствии с нынешними процедурами правила позволяют тем просителям, которые обосновывают страх возвращения в родные страны, избегать немедленной депортации и оставаться в Соединенных Штатах, до того, как пройдут слушания по их делу у судьи по вопросам миграции.

Тем не менее, если мигранты обоснуют разумные причина страха пребывания в Мексике, то им будет позволено переждать время процесса обработки их дела в Соединенных Штатов вплоть до слушаний в суде, пишет газета.