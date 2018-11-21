Посол в ЕС высказался о «сговоре» США и России

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Постоянный представитель США в Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондленд заявил, что «сговор» между Россией и Соединенными Штатами невозможен, передает РИА «Новости».

Данное заявление дипломат сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента.

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Сондленд отметил, «без секрета», что Белый дом на «ежедневной основе» принимает меры в отношении России — в частности, общегосударственные санкции и санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «озабочены блокированием».

«Поэтому любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя», — заключил Сондленд.

Ранее посол заявлял, что США задержат реализацию проекта «Северный поток — 2».