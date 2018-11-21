Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов рассмотреть предложения членов конгресса страны по поводу введения санкций против Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о возможных санкциях США против Эр-Рияда из-за дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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Он также отметил, что Трамп считает уже принятые меры достаточными.

Помпео подчеркнул, что США всегда готовы выступать в защиту прав человека.

Ранее сообщалось, что сенаторы попросили Трампа определиться с позицией по убийству Хашукджи.