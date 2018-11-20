Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о детсаде

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал переписку с жительницей поселка Суоеки, которая попросила восстановить работу местного детского сада, передает РИА «Новости».

Местная жительница Анна Власова опубликовала часть переписки с Парфенчиковым, в котором он посоветовал ей «договариваться с бабушками, нанимать няню», так как заведение не могут открыть для одного ребенка.

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«Данные фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой я пытался объяснить Анне причины закрытия детского сада и пути решения. Суть в том, что в поселке Суоеки, как и в некоторых других небольших населенных пунктах Карелии, есть проблема аварийного состояния здания школы и детского сада», — пояснил Парфенчиков.

Он рассказал, что всегда напрямую общается с жителями Карелии. Переписка, о которой идет речь, отметил Парфенчиков, длилась около недели.

«Местной администрацией было принято решение — закрыть образовательное учреждение, так как дальнейшее нахождение в нем детей представляло угрозу их безопасности. Решение, конечно, трудное, но понятное», — добавил он.

Парфенчиков подчеркнул, что учеников школы и воспитанников детского сада предложили подвозить в образовательные учреждения ближайшего населенного пункта

«После публикации Анной части нашей переписки в паблике не сдержался и допустил эмоциональную реакцию. Но был честен», — сказал Парфенчиков.

Глава Карелии заявил, что власти не могут построить детский сад или открыть ясли «для одного-двух детей, как того просят родители, отказавшиеся от подвоза их детей в соседние населенные пункты».