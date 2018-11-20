В Кремле переадресовали МИДу вопрос о позиции Евросоюза по Азовскому морю

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос по позиции Европейского союза по Азовскому морю лучше задавать чиновникам Министерства иностранных дел. Слова Пескова передает ТАСС.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен принять «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море. Подробностей возможных мер не привела, однако пообещала уведомить стороны сразу же, как только они будут одобрены.

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«Давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы европейской дипломатии.

В настоящий момент заявление Могерини прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.