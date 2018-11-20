В Крыму ответили на заявление о мерах ЕС по Азовскому морю

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о том, что Евросоюз может принять «целевые меры» из-за обострения конфликта в Азовском море, сообщает RT.

Как отметил депутат, ЕС ни географически, ни экономически, ни юридически отношения к Азовскому морю не имеет.

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«Но мы уже много раз слышали от Могерини подобные заявления. В очередной раз ложная, абсолютно несоответствующая действительности информация украинской стороны используется таким образом. Что касается конкретных шагов, лучше бы Европейский союз воздействовал на украинское государство, которое осуществляло ряд провокаций в Азовском море», — сказал Ганжара.

По его мнению, каких-то конкретных мер со стороны ЕС вряд ли стоит ждать.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Европейского союза (ЕС) могут принять «целевые меры» из-за обострения конфликта России и Украины в Азовском море.