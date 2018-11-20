В сенате США призвали не избирать россиянина главой Интерпола

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Группа американских сенаторов призвала не назначать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука на пост главы Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщается на сайте сенатора Роджера Уикера.

Американские сенаторы заявили, что назначение Прокопчука главой Интерпола является опасным шагом: они сравнили такое кадровое решение с избранием «лисицы» в качестве «главы курятника».

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Также составители заявления посчитали, что Россия регулярно «злоупотребляет» полномочиями Интерпола и преследует с помощью организации «политических оппонентов, журналистов и диссидентов». Сенаторы подчеркнули, что Прокопчук был лично вовлечен в «стратегию запугивания», однако не привели подробностей такого участия.

В связи с приведенными доводами американские политики призвали 192 членов Интерпола проголосовать против кандидатуры россиянина.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась о выходе из Интерпола из-за России.