В Киеве возмутились связями постпреда при ОБСЕ с кандидатом на пост главы Интерпола от России

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В МИД Украины заявили что родственные связи не повлияли на работу постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, сообщает «Украинская правда».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Прокопчук является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

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«Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает», — говорится в официальном ответе МИДа Украины на обращение в связи с семейными связями постпреда Украины.

В ведомстве заявили, что утверждают, что «не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины».

Ранее сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы Интерпола.

Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку с поста главы организации.