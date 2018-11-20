Депутата выгнали из «Единой России» за предложение отменить пенсии

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Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского исключили из партии «Единая Россия» за предложение отменить пенсии. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».

О решении об исключении Петровского рассказал руководитель депутатского объединения Александр Дегтярев.

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Он подчеркнул, что действия Петровского в последнее время носили «деструктивный характер». Дегтярев отметил, что оно выражалось в «провокационной риторике» и «безответственных высказываниях». Также он добавил, что депутат неуважительно относился к избирателям, оскорблял своих коллег и «злоупотреблял» ненормативной лексикой.

Дегтярев также рассказал, что Петровский нарушил Положение о депутатском объединении.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о скандальном предложении Петровского.