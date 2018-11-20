Депутата выгнали из «Единой России» за предложение отменить пенсии
Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского исключили из партии «Единая Россия» за предложение отменить пенсии. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».
О решении об исключении Петровского рассказал руководитель депутатского объединения Александр Дегтярев.
Он подчеркнул, что действия Петровского в последнее время носили «деструктивный характер». Дегтярев отметил, что оно выражалось в «провокационной риторике» и «безответственных высказываниях». Также он добавил, что депутат неуважительно относился к избирателям, оскорблял своих коллег и «злоупотреблял» ненормативной лексикой.
Дегтярев также рассказал, что Петровский нарушил Положение о депутатском объединении.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о скандальном предложении Петровского.